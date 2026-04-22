Neuigkeiten von PRIME CREATION
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Am 26. Juni 2026 erscheint via ROAR A Division Of Reigning Phoenix Music das neue Album "Souls Of The Fallen" von PRIME CREATION. Nach 'Galactic Rebirth' gibt es mit dem Titeltrack eine weitere Auskopplung.
Die Band sagt:
"Dieser Song handelt davon, in einen Krieg gedrängt zu werden, wenn es keine andere Wahl mehr gibt, als zurückzuschlagen. Es geht darum, innere Stärke und Mut zu finden, während man Dunkelheit, Wut und moralischen Konflikten auf dem Schlachtfeld gegenübersteht. Gleichzeitig steht das Ehren gefallener Verbündeter im Mittelpunkt und das Weitertragen ihres Opfers. Insgesamt geht es darum, die Wellen des Krieges zu überstehen, mit seinem Preis zu ringen und dennoch auf Überleben und letztlichen Triumph hinzuarbeiten."
"Souls Of The Fallen" Trackliste:
1. Galactic Rebirth
2. Ghosts
3. Blood Harvest
4. Souls Of The Fallen
5. Alliance
6. Lost Legacy
7. Legends Never Die
8. Ashes Of Trust
Souls Of The Fallen
https://www.youtube.com/watch?v=fpCHeAqjvjg
Galactic Rebirth
https://www.youtube.com/watch?v=f4qnPGH_JCA
- Quelle:
- Mona Miluski, RPM-ROAR
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- prime creation souls of the fallen galactic rebirth
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