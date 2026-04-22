Neuigkeiten von PRIME CREATION

Am 26. Juni 2026 erscheint via ROAR  A Division Of Reigning Phoenix Music das neue Album "Souls Of The Fallen" von PRIME CREATION. Nach 'Galactic Rebirth' gibt es mit dem Titeltrack eine weitere Auskopplung.



Die Band sagt:

"Dieser Song handelt davon, in einen Krieg gedrängt zu werden, wenn es keine andere Wahl mehr gibt, als zurückzuschlagen. Es geht darum, innere Stärke und Mut zu finden, während man Dunkelheit, Wut und moralischen Konflikten auf dem Schlachtfeld gegenübersteht. Gleichzeitig steht das Ehren gefallener Verbündeter im Mittelpunkt und das Weitertragen ihres Opfers. Insgesamt geht es darum, die Wellen des Krieges zu überstehen, mit seinem Preis zu ringen und dennoch auf Überleben und letztlichen Triumph hinzuarbeiten."



"Souls Of The Fallen" Trackliste:



1. Galactic Rebirth

2. Ghosts

3. Blood Harvest

4. Souls Of The Fallen

5. Alliance

6. Lost Legacy

7. Legends Never Die

8. Ashes Of Trust



Souls Of The Fallen







https://www.youtube.com/watch?v=fpCHeAqjvjg



Galactic Rebirth







https://www.youtube.com/watch?v=f4qnPGH_JCA

Quelle: Mona Miluski, RPM-ROAR Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: prime creation souls of the fallen galactic rebirth