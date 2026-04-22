CARNATION zeigt Musikvideo zu 'Kingdom Of Dreams'
Das neue Album "Symphony in Flesh" ist bereits angekündigt und die Belgier CARNATION legen gleich mit einem Musikvideo nach. Der Clip zu 'Kingdom Of Dreams' ist auf YouTube zu finden und gibt einen Vorgeschmack auf den neuen Langspieler.
"Symphony in Flesh" Trackliste:
01. Blackmouth
02. Flesh Eating Frenzy
03. Symphony In Flesh
04. Kingdom Of Dreams
05. Labyrinth Of Silence
06. Towards Death
07. Twisted Visions
08. Boundless Pathway
09. Legacy Of The Forefathers
CARNATION - Kingdom of Dreams (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=tZ9NSvF8a6o
