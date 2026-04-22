HIGH SPIRITS bei der Drachenfamilie
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22.04.2026 | 14:33
Wie die Booking Agentur Dragon Productions, via Social Media, verkündet, wurde das eigene Roster mit HIGH SPIRITS um eine weitere Rockband ergänzt.
Wie die Booking Agentur Dragon Productions, via Social Media, verkündet, wurde das eigene Roster mit HIGH SPIRITS um eine weitere Rockband ergänzt.
Chris Black und seine Truppe werden somit nun sicherlich öfters live zu erleben sein.
- Quelle:
- Dragon Productions
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- high spirits
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