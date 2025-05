PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS auf SUMMER 2025-TOUR

Herr Campbell und seine Bastard Sons kündigen eine Tour für Sommer 2025 an. Dabei gibt es zwei exklusive MOTÖRHEAD-Tribute-Shows, allerdings mur in UK.



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS SUMMER 2025-TOUR:



13.06.2025 UK - Dover / The Booking Hall

15.06.2025 DE - Herford / Kulturwerk

19.06.2025 DE - Siegburg / Kubana

15.07.2025 DE - Lichtenfels / Paunchy Cats

16.07.2025 DE - Karlsruhe / Stadtmitte

21.07.2025 DE - Aachen / Musikbunker

24.07.2025 UK - Carlisle / Old Fire Station (50 years of MOTÖRHEAD)

15.08.2025 UK - Stockport / Holy Diver

16.08.2025 UK - Sheffield / Corporation (50 years of MOTÖRHEAD)

