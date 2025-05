ASHES OF ARES: neues Album unterwegs

ASHES OF ARES, das US Heavy Metal-Duo, bestehend aus den ehemaligen ICED EARTH-Mitgliedern Matt Barlow und Freddie Vidales, hat erste Details zu ihrem neuen Studioalbum "New Messiahs" bekanntgegeben. Es soll am 18. Juli 2025 über ROAR erscheinen.



Ein Musikvideo zur ersten Single-Auskopplung, 'Wake Of Vultures', feiert heute Premiere. Über den Song verrät uns Matt:



" 'WAKE OF VULTURES' basiert auf der Idee "Geteiltes Leid ist halbes Leid", geht aber noch einen Schritt weiter. Es ist die Kehrseite der Gesellschaft unglücklicher Menschen. Sobald man Teil dieser Gruppe ist, ist man entweder ein Geier oder das elende Stück Fleisch, an dem sie sich laben. Noch so eine warnende Geschichte ... Ich erkenne ein Muster."



"New Messiahs" Trackliste:



01 - Novus Ordo

02 - New Messiahs

03 - Two Graves

04 - Where You Go

05 - Wake Of Vultures

06 - Infection Deception (CD Bonus Track)

07 - Atrophy

08 - Keep On Walkin'

09 - The Hawk And The Dove

10 - Lust To Feed

11 - From Hell He Rides

12 - And The House Fell Down (CD Bonus Track)



Wake Of Vultures







https://www.youtube.com/watch?v=4FNUqsOUYtA

