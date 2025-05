Neuigkeiten von MARTYR

Die Niederländer MARTYR haben ihr neues Studioalbum "Dark Believer" für den 15. August 2025 über ROAR angekündigt. Ein Videoclip zur ersten Single der Band, dem Album-Titeltrack, feiert heute Premiere.



Die Band kommentiert:

"Die erste Single unseres kommenden Albums "Dark Believer" ist raus. Während des Songwritings und der Aufnahmen entwickelte sich dieser Song zu etwas Düsterem und Mysteriösem. Im Schatten umarmt – wo Dämonen lauern, Hexen singen und verlorene Seelen ins Unbekannte gezogen werden. Härte trifft auf Melodie. Krachende Riffs. Epischer Gesang. Unerbittlicher Bass und Schlagzeug. Es ist purer MARTYR-Metal. 'Dark Believer' ist euer erster Abstieg in den Abgrund, den wir auf unserem neuen Album geschaffen haben. Ein Hauch von Bösem, Verzweiflung und Heuchelei, der die Seele der Menschheit befleckt."



"Dark Believer" Trackliste:



01 - Darkness Before Dawn

02 - Dark Believer

03 - Wrath Of The Fallen

04 - Cemetery Symphony

05 - Insidious

06 - The Weight Of Words

07 - Venoms Scent

08 - Harvest Of Souls

09 - Legions Of The Cross



https://www.youtube.com/watch?v=FyNT9LH8GH8

Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: martyr dark believer