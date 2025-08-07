PETER HAMMILL: Solo-Werke neu aufgelegt

PETER HAMMILL, Grandseigneur der britischen Prog Rock-Institution VAN DER GRAAF GENERATOR, meldet sich zurück.

'Solitude', die erste Single aus "The Charisma & Virgin Recordings 1971 - 1986", ist jetzt erhältlich!

Der Titel stammt aus dem Album "Fool's Mate" und ist von zwei Versen aus der deutschen Lyrik des 19. Jahrhunderts inspiriert. Er ist ein frühes Beispiel für Peter Hammills "Magpie-Tendenzen" beim Songwriting.

Das epische Super-Deluxe-Boxset mit 18 CDs und 2 Blu-rays, das Peter Hammills Solo-Werke feiert, erscheint am 26. September und ist hier erhältlich.

Solitude

https://www.youtube.com/watch?v=QBIzMcRSc_g