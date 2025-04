PARTHIAN mit neuer EP

Mit frischem Melodic Death Metal meldet sich PARTHIAN zurück und veröffentlicht die neue EP "Mortuorum". Die Kurzrille kommt mit fünf Songs daher und wurde in Eigenregie herausgebracht. QUEEN Fans dürften mit der aktuellen Scheibe auch etwas anfangen können.





"Mortuorum" Trackliste:





01-Martyrless

02-Viscera of Eternal Damnation

03-Kingdom of Scorn

04-Witches of Deliverance

05-Blasphemian Rhapsody (Queen cover)

