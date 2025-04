INSINERATEHYMN mit neuem Album

Die californischen Death-MEtaller INSINERATEHYMN haben ein neues Album veröffentlicht. "Irreverence of the Divine" heißt die neue Langrille und entstammt den Birdcage Studios. Nach "A Moment in a Vision" (2018) und "Disembodied" kommt somit nun die dritte Platte der US-Amerikaner auf den Markt.





"Irreverence of the Divine" Trackliste:





01-Revelations...

02-Irreverence Of The Divine

03-Cosmic Abominations

04-Delusive Omniscience

05-Sempiternal Suicide

06-Mephitic Anamnesis

07-Covenant Of The Virtuous

08-Visage Of The Infinite

09-Acolytes Of God’s Disease

10-Empyrean Desolation

Quelle: Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: insineratehymn irreverence of the divine