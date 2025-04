Letzte Infos zum KEEP IT TRUE 2025

Die Metalheads scharren schon mit den Hufen, in wenigen Tagen startet das KEEP IT TRUE 2025. Auch für das diesjährige Festival sind die Karten bereits längst vergriffen. Hier nun die finale Running Order:

Wir haben noch ein paar Infos vom Veranstalter, die wir Euch gerne weiterleiten möchten.

Hier ein paar weitere Infos zum Ablauf der zwei Tage an der Tauberfrankenhalle:



Einlass an beiden Tagen 10:30, Beginn: 12:00



- Die Bändchenausgabe startet bereits am Donnerstag am Ticketschalter von 18:00 - 22:00 Uhr. Am Freitag dann wie gewohnt ab 10:30. Weiterhin habt ihr auch die Möglichkeit die Bändchen an der Warm Up Show in Dittigheim von 16:00 bis 22:00 zu bekommen.



- Der Ticketvorverkauf für 2026 startet diesmal erst FREITAG ab 16:00 am Ticketschalter um den Andrang am Einlass zu verringern. Dort wird es auch Tickets für das KIT Rising 2025 geben. Rising Tickets könnt ihr aber auch schon bei Einlass am Merch kaufen. Die 2026 Tickets gibt es ausschließlich am Ticketschalter. Tickets für die Warm Up Show wird es bereits an der Warm Up Show 2025 geben.



- Essen und Trinken könnt ihr innerhalb und außerhalb der Halle mit unserer Cashless Karte kaufen, diese könnt ihr Cash oder mit Karte aufladen. Aufladestationen wird es im Container vor der Halle, am Merch in der Halle und an mehreren zusätzlichen Cashless Aufladeautomaten in der Halle und am Food Court geben. Ab sofort ist auch das Essen und Trinken am Sportheim neben dem Fußballplatz nur mit Cashless Karte möglich.



Alle Infos zum Cashless findet ihr in unserem FAQ



https://keep-it-true.de/cashless-info/



Ausgenommen von der Cashless Karte sind unser Merchstand, unsere Ticketverkäufe und natürlich die Händler im Metalmarkt.

Spültoiletten wird es auf dem Park/Campingplatz geben, direkt neben dem Duschcontainer (Siehe Lageplan), zudem natürlich in der Halle auf beiden Ebenen.



Zusätzlich wird es wie üblich genügend Mobiltoiletten verteilt auf den Park- und Campingflächen geben..



Bis bald,



Euer KIT Team

Das KEEP IT TRUE 2026 findet vom 24.04.2026 bis 25.04.2026 in der Tauber-Franken-Halle statt.