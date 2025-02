Mit 'Even if it kills me' haut PAPA ROACH zur aktuellen Tour einen neuen Song heraus. Der Track bekam bei Youtube ein Video spendiert und ist bei allen gängigen Streaminganbietern (z.B. Spotify) online.

Papa Roach - EVEN IF IT KILLS ME (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=cFwCpvdO9Fw