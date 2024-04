PAIN mit neuer Single

Bevor am 17. Mai mit "I Am" das neue Album von PAIN erscheint, präsentieren uns Peter Tätgren und Co. in Form von 'Push The Pusher' eine neue Single.

Anbei die Trackliste:

01. I Just Dropped By (To Say Goodbye)

02. Don't Wake The Dead

03. Go With The Flow

04. Not For Sale

05. Party In My Head

06. I Am

07. Push The Pusher

08. The New Norm

09. Revolution

10. My Angel

11. Fair Game

Das Album erscheint über Nuclear Blast.