PAGAN ALTAR und der letzte Marsch der Toten

Am 25. April erscheint via Dying Victims Productions das sechste Album der britischen NWoBHM-/Doom-Recken PAGAN ALTAR, welches auf den Titel "Never Quite Dead" hört. Reinhören in das Werk könnt Ihr anhand des ersten Song-Appetizers 'The Dead's Last March'.

The Dead's Last March

https://www.youtube.com/watch?v=AVJjJ60biNw