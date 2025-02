TEMPERANCE: neues Live-Video

Am 14. März 2025 erscheint via Napalm Records das neue Live-Album "From Hermitage To Europe" von TEMPERANCE. Mit 'The Last Hope In A World Of Hopes' gibt es ein weiteres Video.



Marco Pastorino sagt über 'The Last Hope In a World Of Hopes':

" 'The Last Hope In a World Of Hopes' ist der Song, der eine neue Ära für TEMPERANCE einläutete. Es ist der Song, der am meisten mit uns assoziiert wird und bis heute derjenige ist, der unsere Identität am besten repräsentiert. In Anbetracht dessen ist es fast unglaublich, dass bis jetzt keine Version dieses kultigen Songs in unserer aktuellen Besetzung - erhältlich war!

Zum Glück hat das Warten jetzt ein Ende! Genießt die Kraft von Kristin und die Pyrotechnik des TEMPERANCE-Gesangstrios in diesem Lieblingssong der Fans!"



The Last Hope In A World Of Hopes (Live)







https://www.youtube.com/watch?v=gCM0USFwoXM

