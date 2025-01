One-Night-Only Sonderkonzert von PAPA ROACH in Berlin

Zwei Tage bevor PAPA ROACH ihre Europatour offiziell in Frankfurt startet, wird die Band am 21. Januar eine "intime one-night-only Show" im Huxleys Neue Welt in Berlin spielen.

Der Presale für diese spontan angekündigte Show startet morgen, am 14. Januar, um 10 Uhr. Auf der Webseite der Band könnt ihr euch Presale-Codes sichern und Tickets kaufen.

Aktuell liegen uns noch keine Informationen vor, inwiefern sich das Programm der Berlin-Show vom Rest der Tour unterscheiden wird und ob WAGE WAR auch hier als Support dabei sein wird.

Hier nochmal alle Tourtermine von PAPA ROACH im deutschsprachigen Raum:

21.01. - Berlin (neu)

23.01. - Frankfurt

25.01. - Hamburg

29.01. - Wien

01.02. - Düsseldorf