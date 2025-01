DESASTER: Re-Releases in Tape-Form

Als schmucke Tapes werden von Cold Knife Records am 24. Januar die Alben "The Arts Of Destruction", "The Oath Of An Iron Ritual", "Angelwhore" und "666 Satans Soldiers Syndicate" von DESASTER neu aufgelegt.

Das Ergebnis erscheint in einer edlen Holz-Box und ist auf 100 Kopien limitiert - ein gefundenes Fressen für Black'n'Thrash-Metal-Fans.