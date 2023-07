OUTLANDERS und das Jahr 1971

In dem Visualizer '1971' vom Album "Outlanders" lässt Tarja das Jahr 1971 Revue passieren, denn außer einigen anderen Ereignissen, ist dies auch das Geburtsjahr von Torsten Stenzel, mit dem Tarja in über zehnjähriger Zusammenarbeit dieses Album verwirklicht hat.



Tarja Worte zu dem Song:

"1971 landete nicht nur Apollo 14 auf dem Mond, sondern es war auch das Geburtsjahr von Torsten Stenzel, der Hälfte der Outlanders. 1971 ist Torstens Komposition. Er hatte den Song schon vor einiger Zeit geschrieben, und wir beschlossen, ihm meine Stimme hinzuzufügen und ihm die Outlanders-Behandlung zu geben.



Ich hielt es für eine gute Idee, nachzuschauen, was an dem Tag, an dem Torsten geboren wurde, wirklich in der Welt geschah. Ich fand eine alte Ausgabe der argentinischen Zeitung Clarin und las die Schlagzeilen des Tages.



Die Königin des Meeres und die Frühlingsfeierlichkeiten inspirierten mich zu dem Text des Liedes. Dies ist ein weiterer Song, bei dem ich meine Stimme mehr wie ein Instrument einsetze, und Walter Giardino verleiht dem Lied mit seinem unglaublichen Gitarrenspiel Farbe.



1971 war insgesamt ein ziemlich düsteres Jahr mit einem tobenden Vietnamkrieg, und der Song hat einen absichtlich düsteren Unterton, der auch von Walters spacigen Gitarren getragen wird. Wir haben auch einige Moog-Synth-Basislinien hinzugefügt, die dem Song eine gewisse Tiefe verleihen.



1971 kommt in Wellen wie der Ozean."



Lasst euch von dem Song und den wunderschönen, stimmungsvollen Bildern verzaubern.



1971







https://www.youtube.com/watch?v=zhboruqLEVA