FIREWIND fragt: Sind wir nicht alle ein bisschen maniac?

Am 1. September 2023 veröffentlicht FIREWIND ihr Jubiläums-Live Album "Still Raging" über AFM Records.



Heute folgt die Premiere des FIREWIND Klassikers 'Maniac'. Gus G meint dazu: "'Maniac' ist Firewinds größter Hit und wir haben ihn nicht einmal geschrieben! Unsere Metal-Version der "Flashdance"-Hymne stammt direkt aus unserem "The Premonition"-Album aus dem Jahr 2008 und wurde ursprünglich aus Spaß während der Album-Sessions aufgenommen. Wann immer wir den Song live spielen, versetzt er das Publikum sofort in Partystimmung, und das könnt ihr in diesem Video von unserer Jubiläumsshow in unserer Heimatstadt sehen. Viel Spass dabei!"



Maniac (20th Anniversary Show - 2022)







https://www.youtube.com/watch?v=uKeXz46j2OQ



Quelle: Mona Miluski, All Noir/AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: firewind still raging live-album maniac 20th anniversary show - 2022