ORDEN OGAN und das Mondfeuer

Am 5. Juli 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music das neue Studioalbum "The Order Of Fear" von ORDEN OGAN. Mit 'Moon Fire' gibt es die nächste Auskopplung.



Sänger Sebastian "Seeb" Levermann schwärmt:

" 'Moon Fire' ist einer meiner absoluten Lieblingssongs des Albums, was durchaus viel bedeutet, da ich die komplette Scheibe einfach liebe!"



Moon Fire







https://www.youtube.com/watch?v=rG8QBBqVuEc

