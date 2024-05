POWERWOLF befindet sich im Jahr 1589

... und erzählt in ihrem neuen Video zu '1589' die Geschichte von Peter Stump, der im 16. Jahrhundert in der Nähe von Köln lebte, und heute als "Werwolf von Bedburg" bekannt ist.



Das neue POWERWOLF Studioalbum "Wake Up The Wicked" erscheint am 26. Juli 2024 via Napalm Records.



1589







https://www.youtube.com/watch?v=5S0-oP9JsL0

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: powerwolf wake up the wicked 1589