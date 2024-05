AYREON und das Schicksal der Menschheit

Wer noch ein bisschen mehr AYREON-Live-Feeling genießen möchte, der hat bei dem neuen Live-Video 'Fate Of Man' die nächste Gelegenheit dazu. Auch dieses Video stammt von dem fantastischen Live-Event "01011001 - Live Beneath The Waves".

Arjens Kommentar dazu:

"Und hier ist das letzte Vorschau-Video von der letzten Ayreon "Live Beneath The Waves" DVD/BluRay: 'Fate of Man'. Vielleicht ist es seltsam, keinen Song vom "01011001"-Album auszuwählen, aber dieser Song stach für mich wirklich heraus... so viel Energie auf der Bühne! Die Band ist einfach unglaublich, wie wir alle wissen. Ich werde nie verstehen, wie sie es schaffen, diesen komplizierten Song mit solch einer unerschütterlichen Leichtigkeit zu spielen. Und was ist mit den atemberaubenden Vocals von Brittney Slayes? Unglaublich, oder? Lass mich wissen, ob du zustimmst... Danke und viel Spaß!



Umarmungen aus Holland,

Arjen."



Fate Of Man (01011001 - Live Beneath The Waves)







https://www.youtube.com/watch?v=Qt9A4g2whCo