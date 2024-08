Die schwedischen Progger veröffentlichen am 11.10.2024 ihr neues Album "The Last Will And Testament" auf Reigning Phoenix Music. Zum Nachfolger des 2019 erschienenen "In Cauda Venenum" gibt es bereits einen ersten Eindruck in Form der Single "§1" auf den gängigen Streaming-Diensten.

Quelle: Band-Seite Facebook Redakteur: Nils Macher Tags: opeth last will and testament