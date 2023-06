OOMPH!: Neuer Sänger, neues Album

Neue Besetzung, neues Album. Am 8. September 2023 wird "Richter und Henker", das neue Album von OOMPH, über Napalm Records veröffentlicht. Dabei gibt DER SCHULZ (Daniel Schulz, besser bekannt als Der Schulz von UNZUCHT) als neuer Sänger seinen Einstand und komplettiert die Band um FLUX und CR4P.



Cover und Trackliste wurden schon veröffentlicht, außerdem gibt die Band Tourdaten für den Herbst beekannt.



"Richter und Henker" Trackliste:



01 Wem die Stunde Schlägt

02 Richter und Henker

03 Soll das Liebe Sein?

04 Nur Ein Mensch

05 Schrei nur Schrei

06 Nichts wird mehr Gut

07 Sag Jetzt Einfach Nichts

08 Es ist Nichts, Wie es Scheint

09 Wo die Angst Gewinnt

10 All die Jahre

11 Wut feat. Joachim Witt

12 Ein Kleines Bisschen Glück





OOMPH! Live 2023, mit BÖSE FUCHS und SLY:



02.11.23 DE – Hannover / Capitol

03.11.23 DE – Hamburg / Markthalle

04.11.23 DE – Dresden / Tante Ju

05.11.23 DE – Berlin / Huxley’s Neue Welt

07.11.23 PL – Poznan / Tama

08.11.23 CZ – Prag / Meet Factory

09.11.23 AT – Wien / Simm City

10.11.23 DE – München / Backstage Werk

12.11.23 DE – Bochum / Zeche

13.11.23 DE – Frankfurt / Batschkapp

14.11.23 DE – Ludwigsburg / Scala

16.11.23 FR – Paris / La Trabendo

17.11.23 FR – Lyon / Marché Gare

18.11.23 FR – Strasbourg / La Laiterie

19.11.23 CH – Solothurn / Kofmehl

21.11.23 DE – Cologne / Live Music Hall

22.11.23 NL – Arnhem / Luxor

23.11.23 DE – Onsabrück / Hydepark

24.11.23 DE – Rostock / Mau Club

