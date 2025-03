ONE OK ROCK kündigt Europatour an

Die japanische Alternative Rock-Gruppe ONE OK ROCK kündigt für den Herbst eine Europatour durch 16 Städte an. Als Support mit dabei ist die ebenfalls aus Japan stammende Heavy Metal-Band PALEDUSK.

Die Termine im Einzelnen:

06.10.: ES-Madrid - Palacio Vistalegre

08.10.: FR-Nantes - Zénith

10.10.: FR-Paris - Accor Arena

11.10.: FR-Strasbourg - Zénith

13.10.: UK-Manchester - AO Arena

15.10.: UK-London - The O2

16.10.: UK-Cardiff - Utilita Arena

18.10.: BE-Brüssel - Forest National

20.10.: NL-Amsterdam - Afas Live

21.10.: DE-Köln - Lanxess Arena

23.10.: DE-Hamburg - Barclays Arena

24.10.: DE-Berlin - Max-Schmeling-Halle

25.10.: DE-München - Zenith

27.10.: PL-Warschau - Cos Torwar

29.10.: CZ-Prag - Forum Karlín

30.10.: HU-Budapest - Budapest Aréna

Anbei ein Vorgeschmack von ihrem aktuellen Album "Detox"



ONE OK ROCK - Tropical Therapy

https://www.youtube.com/watch?v=3kpSAn2uIq4