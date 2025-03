BATTLE BEAST auf den Schwingen des Lichts

Am 11. April 2025 erscheint via Nuclear Blast das Live-Album "Circus Of Doom - Live In Helsinki 2023". Mit 'Wings Of Light - (Live In Helsinki)' präsentiert die Band ein weiteres Video zum kommenden Album.



Bassist Eero Sipilä zitiert begeistert:

" 'Wings Of Light' war immer eines der Highlights auf der Circus of Doom-Tour, und diese Aufnahme aus Helsinki ist wirklich die ultimative Art, den Song zu erleben. Dreht es auf und sorgt dafür, dass auch eure Nachbarn in den Genuss kommen!"



Wings Of Light







https://www.youtube.com/watch?v=SBj8ppqeyr8

