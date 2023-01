OCEANHOARSE: Video zu 'Brick'

Am 17. Februar erscheint mit "Heads Will Roll" das zweite Studioalbum der finnischen Heavy Metaller OCEANHOARSE über Noble Demon. Im Zuge dessen präsentiert die Band heute ein brandneues Musikvideo für die Single 'Brick'.



"Heads Will Roll" Trackliste:

01. Fall Like Dominoes

02. Help Is On The Way

03. Pryopen

04. Brick

05. Smoke Signals

06. Waves

07. Dead Zone

08. Heads Will Roll

09. Adrift

10. Nails

11. Carved in Stone



Brick





https://www.youtube.com/watch?v=3kR9FnoFwx4