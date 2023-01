BLOODBOUND: im Juli wird es frisch

Mit "Tales From The North" kündigen die Power-Metaller von BLOODBOUND ihr kommendes Studioalbum an.

Das gute Stück erscheint am 07. Juli via AFM/Soulfood und wir wären nicht POWERMETAL.de, wenn wir in Form der ersten Single 'Odin's Prayer' sowie des Artworks und der Trackliste euch nicht in den wohlverdienten Feierabend entlassen würden.

Viel Spaß... auch im Juli mit folgenden Songs:

01. Tales From The North

02. Drink With The Gods

03. Odin´s Prayer

04. The Raven´s Cry

05. Mimir`s Crystal Eye

06. Between The Enemy Lines

07. Land Of Heroes

08. Sail Among The Dead

09. Stake My Claims

10. Sword And Axe

11. 1066