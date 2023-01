MYSTIC CIRCLE: Video zu 'The Scarecrow'

2022 veröffentlichten die deutschen Extrem-Metaller MYSTIC CIRCLE ihr selbstbetiteltes Studio-Album. Ihnen gelang damit ein Charteinstieg auf Platz #78 in den offiziellen deutschen Albumcharts. Das inspirierte die beiden Hauptmitglieder Beelzebub und Blackwar direkt zu ihrem neuen Studioalbum "Erzdämon", welches am 17. März 2023 auf ihrem neuen Label Fireflash Records das Licht der Welt erblicken wird.



Album Trackliste:

1. Erzdämon (Part 1)

2. From Hell

3. Unholy Trinity

4. The Scarecrow

5. Asmodeus And The Temple Of God

6. Welcome To The Midnight Mass

7. The Mothman

8. Skinwalker

9. The Princess Of The Deadly Sins (Erzdämon Part 2)





The Scarecrow







https://www.youtube.com/watch?v=NmO03TgW8ng

Quelle: Fireflash Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: mystic circle erzdämon the scarecrow