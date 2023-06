OBLIVION PROTOCOL: Dies ist kein Test...

Am 18. August 2023 erscheint das Album "The Fall Of The Shires" von OBLIVION PROTOCOL über Atomic Fire Records. Seht heute dazu mit 'This Is Not A Test' ein weiteres Video.



https://www.youtube.com/watch?v=SjgLdW8NgXU

