Noch sechs Wochen bis zum Nova Rock Festival und LINKIN PARK

Wir wollen erstmals in diesem Jahr vom Nova Rock berichten, das mit einem sehr ähnlichen Line-Up aufwarten kann wie die Rock im Park und Rock Am Ring-Zwillinge, nur dass das Nova Rock zusätzlich mit LINKIN PARK noch ein zusätzliches Headliner-Zugpferd hat, dass das die beiden anderen nicht ins Feld führen können.

Das Festival in Nickelsdorf in Österreich, zwischen Wien, der Slowakei und Ungarn, findet bereits seit 2005 statt und in diesem Jahr ist es die 19. Ausgabe, nachdem man leider während der Corona-Pandemie zweimal ausfallen musste.

Das diesjährige Event wird vom 11. bis 14. Juni stattfinden und an vier Tagen mit zahlreichen namhaften Bands aufwarten. Tickets gibt es noch für 269,99 Euro über die Festival-Webseite für diese Musikauswahl: