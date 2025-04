METALLICA kündigt

Ursprünglich 1995 aufgenommen und am 04.06.1996 veröffentlicht, kündigt METALLICA nun zum 30. Jubiläum das "Load"-Rundum-Wohlfühpaket an: Am 13.06.2025 wird "Load" nicht nur remastered veröffentlicht, sondern auch noch als limitiertes Deluxe Box-Set (mit bisher unveröffentlichtem Material, inklusive Demos, Rough Mixes, Videos, Live-Aufnahmen und mehr), als 180g 2 LP, 3 CD, Kassette und digital.

Was das im Einzelnen konkret beinhaltet, könnt ihr am besten hier nachschlagen: https://www.metallica.com/store/load-remastered/

