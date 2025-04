HALESTORM kündigt

Nach ihrem letzten Album "Back From The Dead" (2022), hat die Band erst kürzlich die neue Single 'Darkness Always Wins' veröffentlicht. Das dazugehörige neue Album "EVEREST" erscheint am 08. August 2025 via Atlantic Records.



Am 03.06.2025 spielt HALESTORM im Leipziger Felsenkeller. Resttickets sind noch HIER verfügbar. Danach kommt die Band im Oktober und November für fünf Headliner-Shows zurück nach Deutschland auf große The "nEVEREST-Tour". Als Support ist BLOODYWOOD daqbei.



HALESTORM - The nEVEREST Tour

Support Act: BLOODYWOOD



22.10.25: Wiesbaden - Schlachthof Wiesbaden

23.10.25: Oberhausen - Turbinenhalle 2

25.10.25: Hamburg - Inselpark Arena

01.11:25: Berlin - Columbiahalle

08.11:25: München - Zenith

Darkness Always Wins







https://www.youtube.com/watch?v=80fG_y560a8