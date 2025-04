IN EXTREMO - Update zum Jubiläumsfest auf der Loreley

Vom 4. bis zum 6. September 2025 findet das Jubiläumsfestival zu "30 Jahre In Extremo" auf der Loreley Freilichtbühne/St. Goarshausen statt.



Hier das jeweilige Tages-Lineup:



Donnerstag, 4.9.25:

METAKLAPA

SCHANDMAUL

FAUN

FEUERSCHWANZ

IN EXTREMO



Freitag, 5.9.25:

SEASONS IN BLACX

YE BANISHED PRIVATEERS

MANNTRA

FIDDLER'S GREEN

VERSENGOLD

EISBRECHER

IN EXTREMO



Samstag, 6.9.25:

RAUHBEIN

TANZWUT

DRITTE WAHL

CLAWFINGER

WIND ROSE

ASP

IN EXTREMO



Hardtickets gibt es exklusiv bei www.inextremo-tickets.de, die speziellen T-Shirt/Ticket-Bundles im IN EXTREMO-Fanshop und normale Tickets gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen!



Tagestickets gibt es für alle 3 Tage. Die Wohnmobiltickets sind ausverkauft, Campingtickets sind noch zu haben.

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: in extremo 30 jahre jubiläum loreley freilichtbühne st goarshausen