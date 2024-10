Neuigkeiten von THE RASMUS

Die Finnen THE RASMUS melden sich zurück und veröffentlichen heute ihren ersten neuen Song 'Rest In Pieces' über das kürzlich bekanntgegebene Joint Venture von Better Noise Music und Playground Music.



Gründer, Frontmann und Sänger/Songwriter Lauri Ylönen kommentiert:

"Das hat alles sehr organisch angefangen. Die Geschichte hinter der Musik ist, dass ich von einem Freund betrogen wurde. Ich war traurig und wütend zugleich. Ich wollte meine Frustration in die Musik kanalisieren und etwas schaffen, das ich als 'f*ck you song' für Rache bezeichne."

Er fügt hinzu:

"Das ist normalerweise das Beste, was ein Künstler oder Schöpfer in dieser Situation tun kann. Man nimmt die Emotion und verwandelt sie in etwas Kraftvolles. Es gibt einen Impuls, der durchkommt, und man findet die Kraft, ihn in Form von Musik einzufangen, um Kunst zu machen. Es mag auf den ersten Blick negativ klingen, aber ich wollte, dass dieser Song für jeden, der ihn hört, auch etwas Stärkendes hat. Das ist diese aufbauende Sache, die wir machen. Ich würde sagen, 'Rest In Pieces' ist inmitten all der Intensität sehr positiv."



Für 2025 wird sich THE RASMUS auf die "Weirdo"-Welttournee begeben. Im Rahmen dessen werden insgesamt neun Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfinden.



THE RASMUS "Weirdo-TOUR" 2025 EU / UK DATES:



12.09.25 Tampere, FI - Tavara-Asema

13.09.25 Joensuu, FI - Kerubi

19.09.25 Kuopio, FI - Sawhouse Underground

20.09.25 Oulu, FI - Tullisali

26.09.25 Seinäjoki, FI - Rytmikorjaamo

27.09.25 Jyväskylä, FI - Lutakko

03.10.25 Lahti, FI - Möysän Musaklubi

04.10.25 Turku, FI - Logomo

18.10.25 Helsinki, FI - Tavastia

23.10.25 Limassol, CY - Monta Caputo

25.10.25 Athen, GR - Floyd

11.11.25 Hamburg, DE - Markthalle

12.11.25 Berlin, DE - Metropol

13.11.25 Warsaw, PL - Stodola

14.11.25 Brno, CZ - Sono Centrum

15.11.25 Budapest, HU - Barba Negra

16.11.25 Wien, AT - Simm City

17.11.25 München, DE - Technikum

18.11.25 Mailand, IT - Alcatraz

20.11.25 Zürich, CH - Komplex 457

21.11.25 Karlsruhe, DE - Substage

22.11.25 Saarbrücken, DE - Garage

23.11.25 Frankfurt, DE - Batschkapp

25.11.25 Köln, DE - Live Music Hall

26.11.25 Utrecht, NL - Tivoli

27.11.25 Antwerpen, BE - Trix

28.11.25 Paris, FR - La Cigale

30.11.25 Glasgow, GB - SWG3 Galvanizers

01.12.25 Manchester, GB - O2 Ritz

02.12.25 Cardiff, GB - Great Hall

04.12.25 London, GB - O2 Shepherd’s Bush Empire

05.12.25 Southampton, GB - 1865

06.12.25 Nottingham, GB - Rock City



https://www.youtube.com/watch?v=CJsMwW_9VVw

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the rasmus rest in pieces weirdo tour 2025