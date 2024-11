Neuigkeiten von THE BUTCHER SISTERS

Nach einigen Single-Veröffentlichungen kündigt THE BUTCHER SISTERS jetzt das neue Album "Das Weiße Album" an. Es erscheint am 17. Januar 2025 via Arising Empire. Mit 'TK Pizza' gibt es eine weitere Auskopplung.



THE BUTCHER SISTERS zu 'TK Pizza':

"Wir lieben unsere Arbeit, doch wenn wir nach einem bierseligen Tag im Tonstudio unseren Feierabend im Brauhaus ausklingen lassen, bleibt keine Zeit für Haute Cuisine, deshalb: "Wir mögen unsere Pizza wie unser Bier - kühl und aus dem Supermarkt"."



So besingt die erfolgreichste Band Mannheims in ihrem neuen Radiohit ihre Liebe zur Tiefkühlpizza - eine romantische Beziehung die so ziemlich jeder auf dieser Welt nachfühlen kann:

"Ich hol dich raus, ich zieh dich aus, du siehst so wunderschön aus, TK Pizza.

Ich hab dich lieb, sag ich und schieb, dich in den Ofen ganz tief, TK Pizza."



"Das Weiße Album" Trackliste:



01. Sonnenbrille

02. Freitag, feat. ALLIGATOAH

03. Bierdurst, feat. MEHNERSMOOS

04. Barsch

05. Bauchtasche

06. Zu viel Nudelsalat

07. Der Nudelsong, feat. KING NUGGET GANG

08. Gruss, Die Oma

09. Mein Stern

10. Zeig mir dein, feat. 257ers

11. Baggersee

12. TK Pizza

13. Aperol

14. Drachentöter, feat. EQUILIBRIUM



TK Pizza







https://www.youtube.com/watch?v=troS1otHa_M

2025 geht es dann auf "The Great Music Band"-Tour, als Support steht BLUTHUND bereit.



16.01.25 Frankfurt, Batschkapp

17.01.25 Leipzig, Täubchenthal

18.01.25 Berlin, Huxleys

23.01.25 CH-Solothurn, Kofmehl

24.01.25 München, Backstage

25.01.25 AT-Wien, Szene

30.01.25 Oberhausen, Turbinenhalle

31.01.25 Köln, Essigfabrik

01.02.25 Stuttgart, LKA Longhorn

06.02.25 Hamburg, Markthalle

07.02.25 Bremen, Schlachthof

08.02.25 Münster, Sputnikhalle