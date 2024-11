Neues Live-Video von WARDRUNA

Am 24. Januar 2025 erscheint über Sony Music und By Norse Music das neue Album "Birna" von WARDRUNA, gleichzeitig mit der DVD/Blu-Ray "Live at the Acropolis". Das einmalige Konzert wurde im Weltkulturerbe "Odeon des Herodes Atticus" auf der Akropolis in Athen während der Herbst-Tagundnachtgleiche am 21. September 2023 aufgezeichnet.



Das heute veröffentlichte Live-Video zum Song 'Lyfjaberg' ist Teil dieser "Live at the Acropolis"-Show.



Lyfjaberg (Live at the Acropolis)







https://www.youtube.com/watch?v=juZ7S6-UpLU



"Birna" Trackliste:

01. Hertan

02. Birna

03. Ljos til Jord

04. Dvaledraumar

05. Jord til Ljos

06. Himinndotter

07. Hibjørnen

08. Skuggehesten

09. Tretale

10. Lyfjaberg



WARDRUNA befindet sich derzeit auf großer, allerdings schon weitestgehend ausverkaufter, Europatournee:



15.11. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle – ausverkauft

16.11. Nürnberg, Meistersingerhalle – ausverkauft

17.11. Wien, Konzerthaus

19.11. Brüssel, Cirque Royal – ausverkauft

20.11. Halle, Händelhalle

21.11. Prag, Forum Karlin

23.11. Utrecht, Tivoli Vredenburg – ausverkauft

24.11. Utrecht, Tivoli Vredenburg – ausverkauft

26.11. Düsseldorf, Tonhalle – ausverkauft

Quelle: Sailor Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: wardruna birna lyfjaberg live at the acropolis