Neuigkeiten von TEXAS HIPPIE COALITION

Am 4. Oktober 2024 erscheint über MNRK Heavy das neue Album "Gunsmoke" von TEXAS HIPPIE COALITION. Diesmal setzen Big Dad Ritch und seine Crew voll und ganz auf ihren Country- und Southern-Rock-Stil sowie auf ihre lebenslange Leidenschaft für Western.



Ein Video zum Titeltrack 'Gunsmoke' kann man sich schon anschauen und auch in 'Bones Jones' kann man schon reinhören.



"Gunsmoke" Trackliste:



01-Deadman

02-Baptized In The Mud

03-Bones Jones

04-She's Like A Song

05-Droppin Bombs

06-Gunsmoke

07-Eat Crow

08-Million Man Army

09-Test Positive

10-I'm Getting High



Gunsmoke







https://www.youtube.com/watch?v=5SUSYlT_cgQ



Bones Jones







https://www.youtube.com/watch?v=6Fj37IfTZ5k

