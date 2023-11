Neuigkeiten von SIX FOOT SIX

Am 8. Dezember 2023 erscheint über Scarlet Records das neue Album "Beggar's Hill" von SIX FOOT SIX.



Nach 'Raise The Dead' und 'Fire Will Burn' gibt es als dritte Auskopplung heute 'Tears'. Die Trackliste gibt es auch bereits.



"Beggar's Hill" Trackliste:



01. Raise The Dead

02. Tears

03. Voices Inside

04. Beggar's Hill

05. Analog Man

06. Riding The Tide

07. Fire Will Burn (The Riders Of The Apocalypse)

08. The Prodigy (A Templar's Tale pt. 1)

09. The Siege (A Templar's Tale pt. 2)

10. The Homecoming (A Templar's Tale pt. 3)

11. Pete McOats [digital-only bonus track]

12. Equinox [digital-only bonus track]



Tears, feat. Snowy Shaw







https://www.youtube.com/watch?v=wQ4xsjvEa6w



Fire Will Burn







https://www.youtube.com/watch?v=445bYaRn5Xw





Raise The Dead, feat. Snowy Shaw







https://www.youtube.com/watch?v=zflzmT9O2JU

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: six foot six beggar s hill tears fire will burn raise the dead