Neuigkeiten von PRAYING MANTIS

Das Album "Defiance" wird am 19. April 2024 über Frontiers Music veröffentlicht und markiert einen monumentalen Meilenstein, da die Band ihr 50-jähriges Bestehen feiert.



"Wir sind begeistert, die erste Single 'Defiance' mit unseren Fans zu teilen", sagt Chris Troy. "Sie gibt den Ton an für das, was auf dem Album kommen wird - eine perfekte Mischung aus klassischem PRAYING MANTIS mit einem modernen Twist".



"Defiance" Trackliste:



01 From The Start

02 Defiance

03 Feelin' Lucky

04 I Surrender

05 Forever In My Heart

06 Never Can Say Goodbye

07 One Heart

08 Give It Up

09 Nightswim

10 Standing Tall

11 Let's See



Defiance







https://www.youtube.com/watch?v=NoxYnawQ_-s

