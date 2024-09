Neuigkeiten von OUR HOLLOW, OUR HOME

OUR HOLLOW, OUR HOME, das Metalcore-Ensemble aus Southampton, UK, hat kürzlich interne Turbulenzen durchgemacht, die zu einer Spaltung innerhalb der Gruppe führten. Trotzdem hat die Band ihren Weg weiterverfolgt. Sie hat mit den Vorbestellungen für ihr kommendes und letztes Album "Hope & Hell" begonnen, das am 27. September 2024 erscheinen soll. Das Album wird als CD und in einer limitierten Auflage als farbiges Vinyl erhältlich sein.



Ihre neue Single 'The Worst In Me' ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar.



"Hope & Hell" Trackliste:



01-Castaway

02-Hope & Hell

03-Burial Season

04-Veil Walker

05-Lifeline

06-The Worst In Me

08-In Reflection

09-Grave Warden

10-Bloodmoon



