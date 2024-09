MORDKAUL liefert Album Nummer Zwei

Ab heute ist das neue Album "Feeding The Machine" der Belgier MORDKAUL erhältlich. Das Zweitwerk der Band wird enthält zehn Songs. Einer dieser Tracks, nämlich 'Dead Heart Awake', gibt es heute auch als Video zu bestaunen.



Über den Song verrät uns MORDKAUL Frontman Tommy Goffin:



"Das Leben besteht aus Erinnerungen. Jeder von uns hat eine Vergangenheit, eine Geschichte, die uns prägt. Aber diese persönliche Geschichte kann quälend sein. Die Vergangenheit ist nicht immer der alte Freund, der unsere Nächte wärmt, sie kann auch das rachsüchtige Gespenst sein, das uns nicht in Ruhe lassen will. Sie wird zu einem Alptraum, zu einem Schrecken, der uns wie eine verbrannte Hexe verfolgt und sich weigert, begraben zu bleiben.

Ein Song, der mit einem wahnsinnigen Schlagzeug-Intro beginnt und den Hörer mit einem schnellen Up-Tempo-Stomper ins Gesicht schlägt. Wieder einmal ein Moshpit-Anheizer.

'All hope is lost, your gods have failed'."



Tracklist:



1. Crown Of Worms



2. In Dead Eyes



3. Welcome To The Sixth Stage Of Grief



4. For I Am Machine



5. Beast Of Dread



6. Dead Heart Awake



7. They Burn



8. Shadowlord



9. Hellspawn



10. Passage To Oblivion





Album Line-Up:



Tommy Goffin - Vocals



Tim Bekaert - Rhythm Guitars



Vincent Noben - Lead Guitars



Stefan Segers - Additional Guitars, Vocals (Song 1-9)



Jan Rammeloo - Bass (Song 1-5)



Nicholas Gauwloos - Bass (Song 6-10)



Tony Van den Eynde - Drums







Gäste:



James McIlroy (Guest guitar solos on "Shadowlord" and "Passage To Oblivion")



Maarten Vandenberghe (Piano on "Passage To Oblivion")



Martijn Debonnet (Samples)