Neuigkeiten von NITROGODS

Am 25. Oktober 2024 erscheint via Massacre Records das neue Album "Valley Of The Gods" von NITROGODS. Eine erste Single-Auskopplung 'Kings Of Nothing' könnt ihr euch jetzt schon zu Gemüte führen.



Über den Song sagt die Band:

" 'Kings Of Nothing' soll vor Augen führen, dass man heute einfach nur noch konsumiert, ohne zu hinterfragen; dass man gierig mitnimmt, was man kriegen kann - ob man's braucht oder nicht."



Hier noch zwei Live-Termine:

30.10.2024 DE Hamburg - Markthalle

05.12.2024 DE Berlin - Kesselhaus



"Valley Of The Gods" Trackliste:



01. Left Lane To Memphis

02. Shinbone Kicker

03. Valley Of The Gods

04. Last Beer Blues

05. Broke And Ugly

06: Rotten Sucker

07. Kings Of Nothing

08. Mental Hickup

09. Prime Time Terror

10. 8 Arms

11. Gimme Beer

12. Like A Worm

13. Ridin' Out

14. Breaking Balls



https://www.youtube.com/watch?v=3-2TeJ_sNlQ

