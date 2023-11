Neuigkeiten von MOTOROWL

Am 16. Februar 2024 erschint über Supreme Chaos Records mit "This House Has No Center" das neue Album von MOTOROWL. Ab heute präsentiert Euch die Band bereits die erste Single 'No Center'.



Auch die Trackliste gibt es bereits:



01. The Night

02. All Bells Ring

03. Lie To The Creator

04. Fences

05. Future Nostalgia

06. Lightweight Champion

07. Clean Passage

08. Hundelbude

09. No Center

10. Forever Box



https://www.youtube.com/watch?v=_gnQBSppyZY

