Neuigkeiten von MAJESTICA

MAJESTICA ist zurück mit ihrer ersten neuen Musik im Jahr 2024! Das schwedische Power Metal-Quartett präsentiert seine neueste Single samt Musikvideo: 'A New Beginning'. Es ist die erste Veröffentlichung der Band seit 2021. Der Name des Songs passt also nicht nur dazu, sondern spricht auch von einem Neuanfang.



Tommy Johansson kommentiert:

"Wenn MAJESTICA endlich mit einem neuen Song zurückkehrt, hätte es keinen besseren geben können als 'A New Beginning'. Es ist nicht nur ein Power-Metal-Song mit einem eingängigen Refrain zum Mitsingen, sondern auch sehr melodisch im Stil von STRATOVARIUS, 80er-Rock und HELLOWEEN, mit einigen Anklängen an Gary Moore. Der Song reflektiert über, wie der Titel sagt, einen Neuanfang, aber auch über etwas, das zu einem Ende kommt. Aber das Ende ist nicht immer eine schlechte Sache. Es fühlt sich großartig an, endlich wieder neue Musik mit Majestica zu veröffentlichen und zu zeigen, dass wir zurück sind - zurück mit einem neuen Anfang."



A New Beginning







