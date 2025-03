Neuigkeiten von INDECENT BEHAVIOR

Die Saarbrücker Pop-Punker INDECENT BEHAVIOR haben mit 'Shoot' eine neue Single am Start.



Sänger Henrik Bergmann:

"Täglich werden wir mit Krieg konfrontiert. Wir hören Geschichten von Helden und Siegern, Ruhm und Ehre. Doch gibt es im Krieg überhaupt Gewinner? Während Bomben und Schüsse fallen, verlieren Menschen alles – ihr Zuhause, ihre Familien, ihre Erinnerungen. Hinterlassen wird nichts als Zerstörung, während Hoffnungen im Staub versinken. Und all das, weil sich Menschen auf gegenüberliegenden Seiten wiederfinden – nicht durch eigene Wahl, sondern nur, weil sie an einem anderen Ort geboren wurden."



Im Herbst geht die INDECENT BEHAVIOR auf "Sick"-Tour durch Deutschland.



11.04.25 Karlsruhe - AKK Metal Mania

11.05.25 Ohrdruf - Copper Core Metal Fest

29.06.25 Feuchtwangen, Moos Meadow Festival

26.07.25 Bausendorf, Riez Open Air

06.-10.08.25 Eschwege, Open Flair

24.10.25 Göttingen, Exil *

25.10.25 Hannover, Lux *

06.11.25 Köln, Tsunami +

07.11.25 Berlin, Badehaus +

08.11.25 Dortmund, FZW +

20.11.25 Frankfurt/Main, Nachtleben #

21.11.25 Hamburg, Indra #

22.11.25 Erfurt, Engelsburg #

27.11.25 Dresden, Ostpol #

28.11.25 Osnabrück, Westwerk #

21.12.25 Saarbrücken, Garage !Feels Like Home!



* mit FRIENDS DON'T LIE

+ mit ALL TO GET HER

# mit AIR DRAWN DAGGER



https://www.youtube.com/watch?v=1RBzmxt4LCY

