SUPERHEAVEN mit neuem Video

Mit 'Stare At The Void' haben die vier Jungs von SUPERHEAVEN einen neuen Song am Start und bieten damit eine Vorgeschmack auf ihr kommendes, selbstbetiteltes Album, das am 18. April 2025 über Blue Grape Music veröffentlicht wird.

"Superheaven" Trackliste:



01-Humans For Toys

02-Numb To What Is Real

03-Cruel Times

04-Sounds Of Goodbyes

05-Long Gone

06-Hothead

07-Conflicted Mood

08-Stare At The Void

09-Next Time

10-The Curtain

https://www.youtube.com/watch?v=siDhacKVxdE