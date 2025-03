Neuigkeiten von BLACKBRIAR

Die holländische Symphonic-Metal-Band BLACKBRIAR veröffentlicht heute ihren neuen Song 'I Buried Us'.



Zora Cock kommentiert:

" 'I Buried Us' fängt die quälenden Nachwirkungen einer zur Ruhe gebrachten Liebe ein. In diesem Song grabe ich im Geiste ein Grab für eine Romanze, aber meine Fantasie weigert sich, begraben zu bleiben. Ich stelle mir vor, wie wir beide Seite an Seite liegen, sechs Fuß unter der Erde, ein verfallenes Herz, das immer noch nach Wärme lechzt. In meinen Gedanken tanzen wir immer noch im Jenseits, wirbeln in den 'Was-wäre-wenns' und 'Hätte-wenns' herum."



I Buried Us







https://www.youtube.com/watch?v=Rr99hWoVXkQ

