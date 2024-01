Neuigkeiten von HAMMER KING

HAMMER KING is back! Am 22. März 2024 erscheint via Napalm Records das neue Studialbum "König und Kaiser" von HAMMER KING. Heute ist mit 'Hailed By The Hammer' die erste Single samt offiziellem Video erschienen.



"König und Kaiser" wird in folgenden Formaten erhältlich sein:



1-CD Digipak

1-LP Gatefold Vinyl Royal Blue

Digipak + Shirt

Digital Album



Die Trackliste lautet:



01-Hailed By The Hammer

02-The Devil Will I Do

03-König und Kaiser, feat. The Tribune

04-Future King

05-Kingdom Of Hammers And Kings

06-War Hammer

07-Divided We Shall Fall

08-Kings Of Arabia

09-I Want Chaos

10-Gates Of Atlantia



Bonus Tracks:

The Last of the 7 Wars (Bonus Track)

König und Kaiser – Titan (Bonus Track)

König und Kaiser – The Tribune (Bonus Track, feat. The Tribune)



Hailed By The Hammer







https://www.youtube.com/watch?v=AUq7bqqclxs

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: hammer king könig und kaiser hailed by the hammer