BRODEQUIN kündigt neues Album an!

Die amerikanische Brutal-Death-Metal-Fraktion BRODEQUIN kündigt mit "Harbinger Of Woe" den vierten Langspieler an und veröffentlicht dazu die erste Single mit dem Namen 'Of Pillars And Trees' Das Cover reiht sich nahtlos in die Riege der drei Vorgänger ein, von denen vor allem "Instruments Of Torture" (2000) und "Festival Of Death" (2001) als Klassiker des Genres gelten und lässt auf klassisches BRODEQUIN-Material hoffen, auch wenn 'Of Pillars And Trees' etwas melodischer klingt, als man es von der Band gewohnt ist.

Die Tracklist von "Harbinger Of Woe":

1. Diabolical Edict

2. Fall Of The Leaf

3. Theresiana

4. Of Pillars And Trees

5. Tenaillement

6. Maleficium

7. Vii Nails

8. Vredens Dag

9. Suffocation In Ash

10. Harbinger Of Woe