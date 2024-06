Neuigkeiten von GOD DETHRONED

Am 6. September 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album "The Judas Paradox" von GOD DETHRONED. Nach 'Asmodevs', das sich überarbeitet und unter dem leicht angepassten Titel 'Asmodeus' auch auf "The Judas Paradox" wiederfindet, ist 'Rat Kingdom' die zweite Single aus GOD DETHRONEDs kommendem 13. Studioalbum.



Frontmann Henri "The Serpent King" Sattler erläutert:

"Dieser Song erzählt vom Vatikan, wo abseits des Weltgeschehens nach wie vor Unmengen an Geschehnissen vertuscht werden. Wer auch immer versucht dort auszupacken, verschwindet einfach in den Schatten der Gemäuer. Die anfänglichen Melodien verleihen dem Song eine hymnisch-bombastische Atmosphäre, bevor ein wahrer Black-Metal-Sturm hervorbricht und der Serpent King mit einem unnachahmlichen Gitarrensolo, mit dem er dem verstorbenen Jeff Hanneman Tribut zollt, ins Höllenlicht tritt."



"The Judas Paradox" - Trackliste:



01. The Judas Paradox

02. Rat Kingdom

03. The Hanged Man

04. Black Heart

05. Asmodeus

06. Kashmir Princess

07. Hubris Anorexia

08. The Eye Of Providence

09. Hailing Death

10. Broken Bloodlines

11. War Machine



Rat Kingdom







https://www.youtube.com/watch?v=juRURLaWtr8

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: good dethroned the judas paradoxon rat kingdom asmodevs